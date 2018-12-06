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Marmara'da sıcaklıklar azalıyor

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 4 ila 6 derece azalması bekleniyor.

AA | 06.12.2018 - 10:20..
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Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede çok bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA

Edirne ve Kırklareli hariç, bölge genelinin yağışlı geçmesi, yağışların bu sabah Kocaeli ve Sakarya çevreleri yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması öngörülüyor.

Sıcaklıkların 4 ila 6 derece azalacağı bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli (30-50km/sa) zaman zaman fırtına (40-60 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

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