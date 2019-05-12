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Marmara’da suyun altında nefes kesen yarış

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından bu yıl 2’inci düzenlenen Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası nefesleri kesti.

İHA | 12.05.2019 - 09:29..
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İlki Bodrum’da düzenlenen TSSF Zıpkınla Balıkavı Türkiye Şampiyonası’nın Marmara, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu ayağı olan 2’incisi Bursa’da düzenlendi.

İHA TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Mudanya ilçesine bağlı Trilye mahallesinde sabah erken saatlerde bir araya gelen zıpkıncılar, hazırlıklarını tamamladıktan sonda Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı TCSG 25 botu önderliğinde denize açıldılar. Sahil Güvenlik botu ve dalgıçları taşıyan teknelerin oluşturduğu görsel güzellikte İHA tarafından havadan görüntülendi.Marmara’da suyun altında nefes kesen yarış

"BİLİNÇLİ AVCILIĞI YAYGINLAŞTIRIYORUZ"

Şampiyonayla ilgili konuşan TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, "Sporcularımızda tüp yada nefes alma aparatı yok suyun altında 5 saat kadar belirli bir alanı tarayıp avlanıyorlar. O gün av şansları da varsa iyi sonuçla sudan çıkıyorlar. Tartıya taşıyabildikleri balıklardan puan alıyorlar ve bunun sonucunda bireysel ve kulüp olarak bir sıralama belirleniyor. Burada 17 takım var yüksek bir katılım var bizim için 4 sporcuyla yarışıyor her takım. Hakemler ve antrenörlerle birlikte 130’un üzerinde bir sualtı topluluğu üyesi burada bulunuyor. Tarım bakanlığı tarafından avlanması yasak olan türlerin dışında avlanan balıklarda da bizim de istediğimiz kıstaslar bulunuyor. Tarım bakanlığı izin verse bile polülasyonu azalmakta olan türlerin bizim yarışmalarımızda avlanmasına izin yok. Bu sebeple biz aslında bilinçli avcılığı yaygınlaştırmaya çalışan bir federasyonuz. Avlanan balıkların hepsini o bölgedeki çocuk esirgeme yada yaşlılarla ilgili kurumlara hibe ediyoruz." diye konuştu.

Marmara’da suyun altında nefes kesen yarış

BURSA TAKIMLARI YARIŞMAYA DAMGA VURDU

7 ilden 17 takım 68 sporcunun katılım gösterdiği müsabakalara Bursa takımları damga vurdu. Mudanya Kapanca, Ayini ve Ketendere sahil bandında gerçekleşen müsabakalar sonunda Bursa Çalıkuşu Spor Kulübünden Ferit Çalıkuşu 12 Kilo 60 gram balıkla birinci olurken, Bursa Sualtı Sporları Kulübünden Berkant Mutlu 10 Kilo 500 gramla ikinci. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübünden Ozan Önen 8 Kilo 200 gram balıkla üçüncü oldu.

Marmara’da suyun altında nefes kesen yarış

Takım sıralamasında 1. Çalıkuşu Spor kulübü, 2. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, 3. Bursa Su altı Spor Kulübü oldu. 27 hakemin gözetiminde yapılan zıpkın avında toplam 250 Kilo balık yakalandı. Kupa töreninde Federsayon Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen dereceye girenlere madalya ve kupalarını takdim etti.

Marmara’da suyun altında nefes kesen yarış

Marmara’da suyun altında nefes kesen yarış

Marmara’da suyun altında nefes kesen yarış

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