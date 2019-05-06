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Marmaray 53 günde 82 milyon lira kazandı

Banliyö hattı ile Marmaray'ın birleşmesi gelirleri önemli miktarda artırdı.

İHA | 06.05.2019 - 13:35..
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Avrupa ve Asya Kıtaları arasında kesintisiz demir yolu ulaşımı sağlayan Marmaray’ın ulaşım ağı genişledikçe sağladığı gelir de artıyor.

KISA SÜREDE BÜYÜK GELİR

Denizin altından ulaşım olanağı sunan asrın projesi Marmaray, banliyö hattıyla birleşmesiyle Türkiye ve İstanbul ekonomisine büyük katkılar veriyor. Halkalıdan-Gebze'ye kesintisiz ulaşım imkanı sağlayan hat ile kısa zamanda milyonları aşan gelir elde edildi.

Marmaray 53 günde 82 milyon lira kazandı

BİR KİŞİ 5 LİRA 20 KURUŞA YOLCULUK EDİYOR

Halkalı-Gebze arası bir kişinin 5 lira 20 kuruşa yolculuk ettiği ve her yolcunun da son duraklarda inmeyip iade ücret aldığı varsayıldığında bir kişinin ortalama yolculuk maliyeti 3 lira 90 kuruş olarak hesaplanıyor.

Marmaray 53 günde 82 milyon lira kazandı

Günlük 200 bin yolcu taşıma sayısına ulaşan Marmaray'da, 13 Mart’ta Gebze-Halkalı banliyö hattıyla birleşme sonucu bu rakam 400 bine kadar yükseldi.

53 GÜNLÜK GELİR

Ortalama bir hesapla bir kişiden 3 lira 90 kuruş ücret alındığı düşünülürse 53 günde Marmaray’ın sağladığı gelir 82 milyon 680 bin lira olarak ortaya çıkıyor. 
Marmaray, banliyö hattıyla birleşimi sonucu sağladığı bu gelirle ekonomiye katkısını günden güne artırmaya devam ediyor. Asrın projesi mimarlık başarısını yanında konfor, zaman ve ücret avantajlarıyla da adından söz ettiriyor.

Marmaray 53 günde 82 milyon lira kazandı

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