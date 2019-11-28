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Marmaray bir günde 500 binin yolcu taşıdı

Rekor, 20 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşti.

AA | 28.11.2019 - 17:01..
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Marmaray, rekor kırdı.

Sadece bir günde 500 binin üzerinde yolcu taşındı.

Açıklama, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Kamuran Yazıcı'dan geldi. Yazıcı, Marmaray'da 20 Kasım 2019 tarihinde bu sayıya ulaşıldığını söyledi.

EN YÜKSEK YOLCU TAŞIMA

2013 yılında açılan Marmaray'da en yüksek yolcu taşıma değerine ulaşıldığını dile getiren Yazıcı, Çin'in Bir Kuşak Bir Yol Projesi'ne de değindi.

Marmaray bir günde 500 binin yolcu taşıdı

"TÜRKİYE KÖPRÜ VAZİFESİ GÖRÜYOR"

Yazıcı, "60'tan fazla ülkenin direkt ya da endirekt yer alacağı, 21 trilyon dolarlık bir hinterlandı, dünya nüfusunun 4.5 milyarını ve 900 milyar dolarlık bir yatırımı kapsayan Modern İpekyolu Projesi ile Çin'den Avrupa'nın en uç noktasına kadar yaklaşık 14 bin kilometrelik bir koridor oluşturulmaktadır. Türkiye, bu koridorda Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı ve Marmaray Projesi ile kesintisiz bağlantı sağlamakta, jeopolitik konumu nedeniyle köprü görevi görmektedir." dedi.

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