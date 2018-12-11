Marmaray seferleri yapılamıyor

Mersin'de sert rüzgar dolayısıyla oluşan büyük dalgalar, iki genci sahilde yakaladı. Sahile vuran dalgaları son anda fark eden genç direğe sarılarak düşmekten kurtuldu.

Fatih Terim'in "Çağırırsak gelir" dediği Melo, menajerine G.Saray'dan teklif gelip gelmediğini sordu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan menajer Eduardo Cornacini, "Resmi bir şey yok" dedi.

Bursa'da yaşayan Bahriye T.'yi arayıp kendilerini başkomiser olarak tanıtan sahtekarlar, yaşlı kadının 20 bin lira değerindeki altınlarını çaldılar.

1 Rize Valisi, olayın ayrıntılarını anlattı Rize Emniyet Müdürü'nün şehit olduğu olayın ayrıntılarıyla ilgili Rize Valisi, Emniyet Müdürü'nü vuran kişiye hain diyerek tayin isteğinin geri çevrilmesinden dolayı olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

2 Rize Emniyet Müdürü vuruldu Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, bir polis memuru tarafından silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Emniyet Müdürü kurtarılamayarak şehit oldu.

3 Bakan Soylu: 215 bin ByLock kullanıcısı tespit ettik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şifreli haberleşme programı ByLock’ta bugüne kadar 215 bin 92 hesap, 92 bin 702 tekil kişi tespit ettik." dedi.

4 Bakan Soylu Altuğ Verdi'nin vurulmasına ilişkin konuştu Bakan Soylu Rize Emniyet Müdürlüğü'nde yaşanan olaya ilişkin "Bakan Yardımıcımız ve Emniyet Genel Müdürümüz Rize'ye gidiyor." dedi.

5 Fenerbahçe Ersun Yanal ile anlaştı Ali Koç ve yöneticiler, İstanbul'da bir yalıda Yanal ile bir araya gelerek anlaşmaya vardı.

6 Suriye ordusu 5 yıl sonra askerleri terhis ediyor 300 bin kişilik ordusunun yarısını kaybeden Esad, 2013 yılından bu yana yedek subayların terhis olmasına ilk kez izin verdi.