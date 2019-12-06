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Marmaray'a giren tavşan ezilmekten son anda kurtuldu

Gebze-Halkalı Marmaray hattındaki Fatih istasyonunda tren bekleyen yolculardan biri, ray hattına giren yabani tavşanın ezilmekten son anda kurtulduğu anları cep telefonuyla kaydetti.

AA | 06.12.2019 - 16:17..
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Dün akşam saatlerinde Marmaray'ı kullanan bir kişinin çektiği görüntüler adeta güne damga vurdu.

TİYATRO ETKİNLİĞİNE GİDİYORLARDI

Trenin önünde koşturan bir tavşan görünce hemen cep telefonuna sarıldığını belirten yolcu Ersan Yıldöner yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde eşiyle birlikte tiyatro etkinliğine gitmek üzere istasyonda beklerken olayın meydana geldiğini anlattı.

Marmaray'a giren tavşan ezilmekten son anda kurtuldu

MARMARAY'DA TAVŞAN

Yıldöner, tren yoluna girdiğini fark ettiği tavşanın bir süre gezindiğini, ardından gözden kaybolduğunu belirtti.

"TAVŞAN EZİLMEDİ"

Tavşanı daha sonra gelen trenin önünde koşarken gördüğünü dile getiren Yıldöner, "Tren geldiği esnada telefon elimdeydi. Tavşan trenden daha hızlı koşmaya başlayınca son anda üç beş saniyelik bir video çektim, ama çok şükür tavşan ezilmedi, kurtuldu yani. Hem öyle bir yerde ve kalabalık bir ortamda, şehir merkezinde hayvanların yok olmaya yüz tuttuğu bir dönemde öyle bir canlıyı görmek herkesi etkiledi, hepimiz çok şaşırdık. En güzel tarafı da tavşanın ezilmemiş olması." dedi.

Marmaray'a giren tavşan ezilmekten son anda kurtuldu

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