Marmara'ya kuvvetli fırtına uyarısı

Marmara Bölgesi'nde bugün kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bölgede bugün kuvvetli rüzgar ve fırtına öngörülüyor.

80 KM HIZ

Rüzgarın İstanbul, Kocaeli, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve hamleli olarak fırtına (50-80 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

KUZEYDEN ETKİLİ OLACAK FIRTINA

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM, İstanbul'da bugün beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle vatandaşları uyardı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un hava tahminlerine göre; kentte cuma sabahı 09.00 gibi rüzgarın kuzeyden kuvvetlenerek, aralıklarla fırtına şeklinde saatte 50-80 kilometre hızla etkili olması bekleniyor.