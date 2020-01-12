taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8769
Euro
6.5375
Altın
1560.35
Borsa
118663.7
Gram Altın
294.865
Bitcoin
47367.13

Marmaray'da asansörü tekmeledi

Marmaray'da kullandığı asansöre tekme ve yumruklarla zarar vermeye çalışan şahıs, güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi | 12.01.2020 - 13:08..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Marmaray'da asansörü tekmeledi

Avrupa ve Asya yakaları arasında deniz altından kesintisiz demir yolu ulaşımı sağlayan Marmaray, hizmete başladığı 2013 yılından itibaren milyonlarca yolcu tarafından kullanıldı.

Şu an itibarıyla İstanbul'un en çok kullanılan ulaşım araçlarından biri olan Marmaray'ın yapımına karşı çıkanlar da oldu.

ASANSÖRE ZARAR VERDİ

Onlardan biri de yaptığıyla güvenlik kameralarına yansıdı. Hem Marmaray'ı kullanıp hem de asansörüne tekme ve yumruk atan şahıs, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Marmaray'da asansörü tekmeledi ViDEO

Marmaray'da asansörü tekmeledi

Marmaray'da asansörü tekmeledi

İlginizi Çekebilir
İmam ve müezzin birbirinin kulağını ısırdı
Çorum’da sabah namazı sonrası cami içerisinde kavga eden imam ile müezzin hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Her ikisinin görev yerleri değiştirildi.
Köy okulunun hem öğretmeni hem de kuaförü
Bingöl'de görev yapan Türkçe öğretmeni Mehmet Ali İnanç, köydeki okulda dersten kalan zamanlarda öğrencilere ücretsiz saç tıraşı yapıyor.
Hakkari'de soğuk hava etkili oluyor
Yüksekova ilçesine bağlı Doğanlı köyü sakinleri, donan şebekelerinden su gelmeyince bidonlara sarıldı.
Meclis'e verilen 14 günlük ara bitiyor
Meclis, yaklaşık 2 haftalık aranın ardından 14 Ocak Salı günü yasama çalışmaları için yeniden toplanacak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hafter Libya'da ateşkesi kabul etti

Hafter Libya'da ateşkesi kabul etti

348
Trump, İran'daki rejim karşıtlarına Farsça mesaj gönderdi

Trump, İran'daki rejim karşıtlarına Farsça mesaj gönderdi

130
BM'ye borcunu ödemeyen 7 üye ülke, oy hakkını kaybetti

BM'ye borcunu ödemeyen 7 üye ülke, oy hakkını kaybetti

38
Fransa'da emeklilik reformunda 64 yaştan vazgeçildi

Fransa'da emeklilik reformunda 64 yaştan vazgeçildi

100
Putin'e Libya'daki paralı askerler soruldu

Putin'e Libya'daki paralı askerler soruldu

67
Emlak vatandaşlığında ilk sırada İranlılar var

Emlak vatandaşlığında ilk sırada İranlılar var

466
Erdoğan'ın evlilik çıkışına CHP'den işsizlik cevabı

Erdoğan'ın evlilik çıkışına CHP'den işsizlik cevabı

533
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir