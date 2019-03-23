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Marmaray'dan ilk uluslararası tren geçti

Avrupa'dan gelen ilk tren, Marmaray hattını kullanarak Asya'ya geçti. Londra ile Pekin'i buluşturan hattın Türk ekonomisine katkısı oldukça yüksek olacak.

Haber Merkezi | 23.03.2019 - 10:08..
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Marmaray'dan ilk uluslararası tren geçti

Gebze-Halkalı hattının hizmete açılmasıyla birlikte Londra'yı Pekin ile buluşturan hat da tamamlanmış oldu.

Avrupa ile Asya arasında kesintisiz ulaşımı sağlayacak hattan ilk tren geçti.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 21 Mart tarihinde geçen özel yolcu treni, Marmaray'ı da kullanarak Ankara'ya geldi ve bir ilki gerçekleştirdi.

PEKİN'DEN LONDRA'YA KESİNTİSİZ ULAŞIM

Özel yolcu treni, Kayseri- Sivas- Erzurum- Kars üzerinden Tiflis'e oradan da son durak olarak bilinen Bakü'ye ulaşacak.

YOL 33 GÜN KISALDI

Bu sayede ulaşım; 33 gün kısalacak.

Yol  Böylece Pekin'den Londra'ya kesintisiz ulaşımın da imkanı sağlanmış olacak.

Marmaray'dan ilk uluslararası tren geçti

Marmaray'dan ilk uluslararası tren geçti

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