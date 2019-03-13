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Marmaray'ın yeni sefer saatleri

Marmaray'dan yapılan açıklamaya göre Gebze-Halkalı arası 15 dakika, Söğütlüçeşme-Zeytinburnu arası 8 dakikada bir sefer yapacak.

Haber Merkezi | 13.03.2019 - 09:01..
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Milyonlarca kişinin beklediği Gebze-Halkalı arasını 115 dakikaya düşüren banliyö hattı, 6 yılın sonunda hizmete açıldı.

Günde 1 milyon yolcunun taşınması planlanan 43 istasyonlu Halkalı-Gebze banliyo hattı, Gebze ile Halkalı arasını 1 saat 55 dakikaya düşürmesinin yanı sıra Bakırköy-Bostancı arası 37 dakika, Söğütlüçeşme-Yenikapı'nın seyahat süresi ise 12 dakikaya inecek.

SEFER SAATLERİ

İstanbul'u boydan boya seyahat edebileceğiniz hattın, en çok merak edilen kısmı ise sefer saatleri.

13 Mart'tan itibaren geçerli olmaya başlayan sefer saatleri şu şekilde;

Marmaray'ın yeni sefer saatleri

(Fotoğrafın büyük halini görmek için TIKLAYIN)

Marmaray'ın yeni sefer saatleri

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