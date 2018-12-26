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Marmaris Belediyesi'nden evlere Noel babalı ziyaret

Muğla'da Marmaris Belediyesi personeli, ilçede yaşayan yabancılar ve Türk ile evli yabancıların evlerini 'Noel baba' kostümüyle ziyaret ederek çocuklara hediye verdi.

DHA | 26.12.2018 - 01:25..
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Marmaris Belediyesi'nden evlere Noel babalı ziyaret

Marmaris Belediye personeli, bugün saat 20.00 sıralarında giydikleri 'Noel baba' kostümüyle ilçede yaşayan yabancılar ve Türk ile evli yabancıların evlerine ziyaret etti. Şehir merkezinde belirlenen 50 eve ziyarette bulunan personel, kız çocuklarına oyuncak bebek, erkek çocuklarına da kamyonet hediye ederek ailelerin Noel Bayramı'nı kutladı.

Marmaris Belediyesi'nden evlere Noel babalı ziyaret

"BÜYÜK BİR SÜRPRİZ OLDU"

Ziyaretin ilk durağı Mahmut ve Elena Mengilli çifti oldu. Noel babayı kapıda karşılayan Melek, Miray ve Eliz Mengilli'ye oyuncak bebekleri hediye edildi. Rus vatandaşı Elena Mengilli'ye CHP'li Belediye Başkanı Ali Acar'ın Noel bayramı kutlama mesajı iletilerek hediye verildi.

Marmaris Belediyesi'nden evlere Noel babalı ziyaret

Aile, Noel baba kostümlü personelle hatıra fotoğrafı çektirdi. 43 yaşındaki Rus Elena Mengilli, "9 yıldır Türk ile evliyim. Bizim için çok büyük sürpriz ve mutluluk oldu. Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'ın görüş ve inanç ayırımı yapmadan bir Türk vatandaşı gibi hizmet etmesi bizleri mutlu ediyor. Böyle bir sürprizle çok duygulandım, herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Noel baba kostümlü personel, gece yarısına kadar belirledikleri evlere 'çat kapı' yaparak çocuklara oyuncaklarını verdi, ailelerin bayramını kutladı.

Marmaris Belediyesi'nden evlere Noel babalı ziyaret

BACADAN DEĞİ KAPIDAN SÜRPRİZ

Noel Baba kostümü ile kapı kapı dolaşan Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü, "Marmaris'te yerleşik yaşayan yabancı aileler ve Türk erkeği ile evli aileleri mutlu etmek için sürpriz ziyaretler yaptık. Başkanımız Ali Acar'ın Noel bayramı kutlama mesajını ileterek çocuklara hediye verdik. Bacadan değil kapıdan sürpriz yapıyoruz. Gece yarısına kadar 50 aileyi dolaşarak bayramlarını kutlayıp hediyeleri vereceğiz" diye konuştu.

Marmaris Belediyesi'nden evlere Noel babalı ziyaret

Marmaris Belediyesi'nden evlere Noel babalı ziyaret

Marmaris Belediyesi'nden evlere Noel babalı ziyaret

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