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Marmaris'e çamur yağdı, araçlar tozla kaplandı

Park halindeki araçlarının çamurla kaplandığını gören vatandaşlar, oto yıkamaların kapalı olması nedeniyle ön camlarını temizledi.

DHA |
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Marmaris'e çamur yağdı, araçlar tozla kaplandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, rüzgarın etkisiyle oluşan toz taşınmasıyla birlikte çamurlu yağmur yağdı.

ÇAMURLU ARAÇLARININ CAMLARINI TEMİZLEDİLER

Koronavirüs nedeniyle "Evde kalın" çağrısına uyan vatandaşlar, park halindeki arabalarını çamurlu görünce şaşırıp kaldı.

Salgın nedeniyle oto temizlik firmalarının kapalı olunca sürücüler, sadece ön camlarını temizleyebilirken otomobil sahibi Derya Bilmen, "Gece yağan çamurlu yağmur otomobilimi çamura bulamış. Şimdilik, sadece sileceklerle ön camı temizleyeceğim." dedi.

"ÇAMUR YAĞIŞI DEVAM EDECEK"

Yurt genelindeki hava durumu için Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, "Muğla ve ilçelerinde günlük toz aşımı 50 metreküp civarında olacak. Marmaris ilçe merkezinde perşembe gününe kadar aralıklı yağmurlar devam edecek. Bu yağmurlarla birlikte toz aşımı nedeniyle çamur yağışı olacak. Hava sıcaklığı 11-12 derece ve nem yüzde 60 olarak seyredecektir." dedi.

Marmaris'e çamur yağdı, araçlar tozla kaplandı

Marmaris'e çamur yağdı, araçlar tozla kaplandı

Marmaris'e çamur yağdı, araçlar tozla kaplandı

Marmaris'e çamur yağdı, araçlar tozla kaplandı

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