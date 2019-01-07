Marmaris'te 36 yıldır kömür yasağı uygulanıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, belediye encümenince 1983 yılında alınan kömür yakma yasağı, 36 yıldır aralıksız titizlikle uygulanıyor.

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, 1983 yılında mevcut belediyede yönetim encümen kararıyla kömür yakılmasının yasaklandığını ve bu yasağın aralıksız 36 yıldır sürdürüldüğünü söyledi.

"HAVA KİRLİLİĞİNİN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN YASAĞI UYGULUYORUZ"

Çevreye duyarlı Marmaris yönetiminin aldığı kararı, kendilerinin de görevde bulundukları 15 yıl boyunca sürdürdüklerine dikkati çeken Acar, "Yasağın üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Marmaris çevresiyle doğasıyla çok özel bir bölge. Yeşil çamların mavi denizle kucaklaştığı böyle başka bir kent olmadığı için, hava kirliliğinin önüne geçmek için yasağı hassasiyetle sürdürüyoruz." dedi.

"HALKIMIZA ŞÜKRAN BORÇLUYUZ"

Acar, kömür yakma yasağının uygulanması için denetimlerin de kış boyunca sürdüğünü belirterek, "Marmaris çağdaş, medeni ve Avrupa kenti gibi. Halkımızın da kömür yasağının üzerinde hassasiyetle durduğunu gözlemliyoruz. Temiz olan bir yeri kirletmek insanın içinden gelmez. Marka değeri olan Marmaris'te halkımıza şükran borçluyuz. Bu konuda çok duyarlılar. Bizlerden övgüyle bahsedilmesinde, Marmaris halkının aldığımız kararlara uyum göstermesinin katkısı büyük." değerlendirmesinde bulundu.

Zabıta Müdürü Erkan Ünver de yasak denetimlerinde, halkın yasağa duyarlı olduğunu görmenin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.