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Marmaris'te 5 hektar kızılçam ormanı yandı

Taşhan mevkiindeki makilik alanda çıkan yangına, havadan müdahale edildi.

DHA | 03.09.2019 - 17:56..
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Marmaris-Muğla karayolunun 17'nci kilometresindeki Taşhan mevkiindeki makilik alanda, bugün saat 14.30 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hemen bitişikteki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alana sıçradı.

Kara yolunda seyir halindeki araç sürücülerinin alev ve dumanları farkedip, ihbarda bulunması üzerine bölgeye, 5'i Muğla, 7'si ise çevre illerden olmak üzere 12 söndürme helikopteri, 35 arazöz, 2 dozer, 5 su tankeri ve 200 orman işçisi sevk edildi.

Marmaris'te 5 hektar kızılçam ormanı yandı

Jandarma ekipleri de yangın bölgesinde trafik güvenliğini sağlayıp, araçların tek şeritten geçişini sağladı.

Marmaris'te 5 hektar kızılçam ormanı yandı VİDEO

HELİKOPTERLERİN MÜDAHALESİ

Yanan çam kozalaklarının patlamasıyla geniş bir alana yayılan alevlere, 12 helikopter toplam 80 sorti yapıp, 200 ton su bıraktı. 35 arazöz de karadan alevlere müdahalede bulundu. Alevlerin yol kenarındaki iş yerlerine 500 metre kadar yaklaşması korkuttu.

Marmaris'te 5 hektar kızılçam ormanı yandı

5 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Ekipler, bu bölgede yoğunlaşarak alevlerin önünü kesti. Rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandı. Alevler 1,5 saatte söndürülürken, 5 hektar kızılçam ormanı zarar gördü. Yangının elektrik tellerinin birbirine değmesi sonucu çıktığı sanılırken, jandarma soruşturma başlattı.

Marmaris'te 5 hektar kızılçam ormanı yandı

Marmaris'te 5 hektar kızılçam ormanı yandı

Marmaris'te 5 hektar kızılçam ormanı yandı

Marmaris'te 5 hektar kızılçam ormanı yandı

Marmaris'te 5 hektar kızılçam ormanı yandı

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