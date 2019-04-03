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Marmaris'te aç yaban domuzları mahalleye indi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde aç kalan yaban domuzları vatandaşların arasında dolaştı.

DHA | 03.04.2019 - 08:41..
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Marmaris’in Siteler Mahallesi’nde, dün ormanlık alandan inen yetişkin ve yavrulardan oluşan 7 yaban domuzu, vatandaşların arasında dolaştı.

YİYECEKLERLE KARNINI DOYURDU

Mahallenin sokaklarında dolaşan yaban domuzları, çöp konteynerlerininin etrafında buldukları yiyeceklerle karnını doyurdu.

Marmaris'te aç yaban domuzları mahalleye indi

ORMANLIK ALANA GİREREK GÖZLERDEN KAYBOLDU

Siteler Mahalle sakinlerinden Fahrettin İbrahimoğulları yaban domuzlarını gösterip fotoğraf çektirerek sosyal medyada paylaştı. Bir süre sonra yaban domuzları, ormanlık alana girerek gözlerden kayboldu.

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