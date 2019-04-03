Marmaris'te aç yaban domuzları mahalleye indi

Marmaris’in Siteler Mahallesi’nde, dün ormanlık alandan inen yetişkin ve yavrulardan oluşan 7 yaban domuzu, vatandaşların arasında dolaştı.
YİYECEKLERLE KARNINI DOYURDU
Mahallenin sokaklarında dolaşan yaban domuzları, çöp konteynerlerininin etrafında buldukları yiyeceklerle karnını doyurdu.
ORMANLIK ALANA GİREREK GÖZLERDEN KAYBOLDU
Siteler Mahalle sakinlerinden Fahrettin İbrahimoğulları yaban domuzlarını gösterip fotoğraf çektirerek sosyal medyada paylaştı. Bir süre sonra yaban domuzları, ormanlık alana girerek gözlerden kayboldu.