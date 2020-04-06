Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmesi nedeniyle yetkililer önlemler alırken, vatandaşlar da salgınla mücadele amacıyla evlerinden çıkmıyorlar.

Bu kapsamda vatandaşlar kendi imkanlarıyla aktivitelerini evde yapıyorlar.

"İYİ Kİ DOĞDUN MELEK"

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Şenol apartmanında oturan Nazife Turhan, komşusunun çocuğu Melek Dinç'in doğum günü olduğunu öğrenerek, diğer ev sahipleriyle beraber sürpriz düzenledi.

Anne ve babasıyla beraber balkona çıkan Melek, balkonlardan "İyi ki doğdun Melek" diyerek alkış tutan komşularını görünce çok mutlu oldu.

Marmaris'te balkonlardan doğum günü kutladılar ViDEO

"NASIL KUTLAYACAĞIZ DİYE DÜŞÜNÜYORDUK"

Küçük kız herkese el sallayıp öpücükler atarken, müzikler eşliğinde balkonlarında oynayan komşular doğum gününü cep telefon kamerasıyla kaydederek sosyal medyadan paylaştı.

Kızının doğum günü sürprizi için konuşan baba Ahmet Dinç, "Evimizde izole olduğumuz için kızımızın 6'ncı doğum gününü komşularımızla nasıl kutlayacağız diye düşünüyorduk. Çok güzel bir sürpriz oldu. Böyle maneviyatı yüksek ve duyarlı komşularım olduğum için çok mutluyum." dedi.

"KOMŞUMUN KIZININ MUTLULUĞU TARİF EDİLEMEZ"

Sürpriz doğum günü kutlaması ile büyük mutluluk yaşayan Melek Dinç, "Herkese teşekkür ederim. Doğum günümü kutlayamayacağım için çok üzgündüm ama şimdi çok mutluyum." dedi.

Öte yandan, sürpriz doğum gününü düzenleyen Nazife Turhan, " Komşular olarak hepimiz evimizde izole idik. Sokağımızda Melek için doğum günü kutlaması yapmayı düşünüyorduk. 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkma yasağı geldiğini öğrenince üzüldük. Bende tüm komşularımla telefonla konuşarak böyle bir sürpriz yapmayı kararlaştırdık. Komşumun ve kızlarının mutluluğu tarif edilemez." dedi.