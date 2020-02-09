Marmaris'te, derede erkek cesedi bulundu

İBB'nin ulaşım ücretlerine aldığı yüzde 35 oranındaki zam kararı, bir grup genç tarafından protesto edildi.

Yunan halkının Atatürk'e ilgisinin farkında olan haftalık Proto Thema gazetesi, Atatürk’ün hayatını anlatan bir kitabı okuyucularına hediye etti.

Cristiano Ronaldo bir rekoru daha kırdı

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İki yılda en çok kaza yapan 5 bin 751 sürücüye eğitim verildi

İçişlerii Bakanlığı'nca hayata geçirilen 'En çok kaza yapan araç sürücülerine yönelik güvenli sürüş kuralları eğitim projesi' kapsamında, son 2 yılda en çok kaza yapan sürücülere eğitim verdi.