taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1427
Euro
6.8749
Altın
1281.3
Borsa
91484.98
Gram Altın
253.092

Marmaris'te FETÖ/PDY hükümlüsü kadın yakalandı

FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.S. isimli kadın, yakalandı.

İHA | 07.05.2019 - 16:03..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 'FETÖ/PDY üyesi olduğu', 'örgüt üyelerine yardım ve yataklık yaptığı' gerekçesiyle yargılandığı davada hakkında verilen 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen S.S.'nin, yaşadığı adresi tespit etti.

TUTUKLANDI

TEM Polisi, sabah saatlerinde 1 çocuk annesi S.S.'nin Beldibi Mahallesi'nde kaldığı eve, baskın yaptı. Yakalanarak gözaltına alınan S.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Marmaris'te FETÖ/PDY hükümlüsü kadın yakalandı

Marmaris'te FETÖ/PDY hükümlüsü kadın yakalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ekrem İmamoğlu'na destek veren sanatçılar

Ekrem İmamoğlu'na destek veren sanatçılar

1240
AK Partili Vekil: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

AK Partili Vekil: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

539
Athena Gökhan'dan Ekrem İmamoğlu'na destek

Athena Gökhan'dan Ekrem İmamoğlu'na destek

1789
Meral Akşener YSK kararını yorumladı

Meral Akşener YSK kararını yorumladı

1182
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye TC göndermesi

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye TC göndermesi

711
Bergüzar Korel'den YSK'nın kararına tepki

Bergüzar Korel'den YSK'nın kararına tepki

1252
Mısıroğlu'nun cenazesinde Atatürk pankartına gözaltı

Mısıroğlu'nun cenazesinde Atatürk pankartına gözaltı

573
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir