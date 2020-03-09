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Marmaris'te güneşi gören sahile koştu

Hava sıcaklığının 21 dereceye yükselmesiyle Muğla'da sahiller hareketlendi. Vatandaşların kimi denize girerken, kimi de güneşli havanın keyfini sahilde gezerek çıkardı.

DHA | 09.03.2020 - 18:15..
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Marmaris İlçe merkezinde güneşin kendini göstermesiyle hava sıcaklığında da yükselme yaşandı.

Caddelerdeki termometreler 21 dereceyi gösterirken, deniz suyu ise 13 derece olarak ölçüldü.

Marmaris'te güneşi gören sahile koştu -10

SOLUĞU SAHİLDE ALDILAR

Güneşli havayı gören yerleşik yaşayan yabancılar ve Marmarisliler, soluğu sahil yürüyüş yolu ve plajlarda aldı.

Kimileri sahil yolunda yazlık kıyafetlerle yürüyüş yaparken, bazıları bisiklet sürdü. Atatürk Caddesi'ndeki Halk Plajı ve Siteler Mahallesi'ndeki plajlarda denize girenlerin olduğu da görüldü.

Marmaris'te güneşi gören sahile koştu -4

"MARMARİS CENNET GİBİ"

Güneşli havanın keyfini çıkaran Hakan Arslan, "Marmaris, bir günde dört mevsim yaşanan cennet şehirlerimizden biri. Çok güzel bir hava var, bunu keyfini yaşıyorum" dedi. Restoran işletmecisi Ahmet Dönmez ise, "Eşim ve 3 çocuğumla beraber plajda güneşli havanın tadını çıkartıyoruz. Marmaris cennet gibi bir yer. Bol bol fotoğraf çekip sosyal medya da paylaşıyorum" diye konuştu.

Marmaris'te güneşi gören sahile koştu -1

Marmaris'te güneşi gören sahile koştu -2

Marmaris'te güneşi gören sahile koştu -3

Marmaris'te güneşi gören sahile koştu -5

Marmaris'te güneşi gören sahile koştu -6

Marmaris'te güneşi gören sahile koştu -7

Marmaris'te güneşi gören sahile koştu -8

Marmaris'te güneşi gören sahile koştu -9


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