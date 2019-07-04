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Marmaris'te halk plajındaki iskeleye tepki

Halk plajına yapılan iskele, mahallelinin ve tatilcilerin tepkisini çekti.

AA | 04.07.2019 - 02:52..
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Muğla Marmaris'te kara bağlantılı iskeleden vatandaşlar rahatsız.

Hisarönü Mahallesi Altınkum Plajı'ndaki iskelenin bulunduğu alanda bir araya gelen mahalle sakinleri ve tatilciler, iskelenin kaldırılmasını talep etti.

Grup adına açıklama yapan Hisarönü Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Taştekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, plajın tamamının halka açık olduğunu, mahalle sakinleriyle tatilcilerin yoğun olarak kullandığı plajda kaçak iskele istemediklerini söyledi.

Marmaris'te halk plajındaki iskeleye tepki

"BURASI SİT ALANI YAPAMAZSINIZ DEDİK DİNLEMEDİLER"

Hafta sonu plajda aşırı yoğunluk yaşandığını vurgulayan Taştekin, "Kara bağlantılı iskeleden vatandaşlar rahatsız. Bu iskele burada kötü bir manzara, bunu istemiyoruz. Durumu Datça Liman Başkanlığına ilettik. 'Burası sit alanı, kanunsuz yapamazsınız' dedik. Ona rağmen bunu yaptılar. Bu iskele buradan kaldırılmalı" dedi.

Marmaris'te halk plajındaki iskeleye tepki VİDEO

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