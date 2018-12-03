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Marmaris'te hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Park halindeki 2 motosikleti çaldığı ve bir evde hırsızlık yaptığı iddiasıyla polis tarafından yakalanan A.U., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'nitelikli hırsızlık' suçundan tutuklandı.

DHA | 03.12.2018 - 09:01..
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Marmaris'te perşembe akşam saatlerinde Kemal Seyfettin Elgin ve Armutalan mahallelerinde park halindeki 2 scooter tarzı motosiklet çalındı. Ardından gece saatlerinde kent merkeze 11 kilometre uzaklıktaki turistik İçmeler Mahallesi’nde bir villada hırsızlık olayı meydana geldi.

9 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri önce çevredeki 9 güvenlik kamerasını incelendi, daha sonra da villada parmak ve ayak izleri aldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, polis ekipleri çok sayıda hırsızlıktan sicili bulunan Ali U. olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, Ali U.'yu İçmeler Mahallesi’nde canlı müzik olan restoranda eğlenirken yakaladı.

2 MOTOSİKLET SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Asayiş Büro Amirliği’ne getirilen Ali U., önce suçlamaları kabul etmezken, güvenlik kamerası kayıtları izlettirilince hırsızlık yaptığını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi mahkemeye çıkartılan Ali U., 'nitelikli hırsızlık' suçundan tutuklandı. Boş bir arazide bulunan 2 motosiklet sahiplerine ise teslim edildi.

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