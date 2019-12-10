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Marmaris’te kaçak yapıların yıkımı başlatıldı

Selimiye ilçesinde tespit edilen, deniz manzaralı 2 kaçak binanın yıkımına başlandı.

İHA | 10.12.2019 - 13:20..
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1 Ocak 2018 tarihinden sonra yapılan kaçak yapılar ve Kıyı Kenar Kanunu’na aykırı olan kırsal mahallelerdeki başta otel, apart otel, ev ve çeşitli işletmeler ile diğer yapılar için yıkım kararı çıkartıldı.

MARMARİS'TE 550 KAÇAK YAPI BULUNUYOR

Muğla genelindeki 2 bin 800 imara aykırı yapıdan 550’sinin bulunduğu Marmaris ilçesinde, 27 Kasım’da Bozburun ve Söğüt mahallelerindeki 5 kaçak yapı yıkımının ertelenmesinin ardından ekipler, bu sabah erken saatlerde 2 imara aykırı yapı için Selimiye Mahallesi’ne geldi.

Marmaris’te kaçak yapılara ilk kepçe vuruldu -1

3 KATLI BİNAYA KEPÇE VURULDU

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, turizmin gözde merkezlerinden olan Selimiye’deki kaçak yapılarda son incelemelerini yaptı. İncelemelerin ardından ekipler, Ayşe Lale Koşağan’a ait henüz tamamlanmamış olan 3 katlı binaya ilk kepçeyi vurdu. Gün içerisinde bu bina ve hemen yanı başında bulunan diğer kaçak yapının yıkımının tamamlanacağı bildirildi.

Marmaris’te kaçak yapılara ilk kepçe vuruldu -2

Marmaris’te kaçak yapılara ilk kepçe vuruldu -3

Marmaris’te kaçak yapılara ilk kepçe vuruldu -4

Marmaris’te kaçak yapılara ilk kepçe vuruldu -5

Marmaris’te kaçak yapılara ilk kepçe vuruldu -6

Marmaris’te kaçak yapılara ilk kepçe vuruldu -7

Marmaris’te kaçak yapılara ilk kepçe vuruldu -8

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