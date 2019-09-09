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Marmaris'te kaçak yapılarla mücadele sürüyor

Marmaris'te kaçak yapı olarak tespit edilen binalar, 15 Ekim'den itibaren yıkılacak.

AA | 09.09.2019 - 17:27..
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Güney Ege'nin gözde turizm merkezi Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaçak yapılara müdahale tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda çalışmalara çok geçmeden başlanacak.

YIKIM 15 EKİM'DE BAŞLAYACAK

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde kaçak yapı bulunmadığını, kırsal kesimdeki yapıların yıkımına ise 15 Ekim'de başlanacağını bildirdi.

Marmaris'te kaçak yapılarla mücadele sürüyor

200 KAÇAK YAPI VAR

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "İlçemizde bin 200 kaçak yapı var. Kaçak yapıyla ilgili hiçbir şekilde hoşgörü göstermeyiz. Bunun üzerine kararlılıkla gideceğiz. Deniz üzerine yapılan ahşap iskeleler, kıyı kenar çizgisine dikkat edilmeden yapılan kaçak yapılar var. Mesela bir parsel içinde 5- 6 bungalov var. Bakanlığımızın açıkladığı 15 Mayıs ile 15 Ekim arası inşaat yasağı var. 15 Ekim sonrasında tespit ettiğimiz ve hukuki süreci tamamlanmış kaçak yapılarla ilgili müdahale gerçekleştirilecek." diye konuştu.

Marmaris'te kaçak yapılarla mücadele sürüyor

Marmaris'te kaçak yapılarla mücadele sürüyor

Marmaris'te kaçak yapılarla mücadele sürüyor

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