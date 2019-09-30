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Marmaris'te köpek yeşil ışığı bekledi

Köpek kırmızı ışıkta beklerken, yayaların umursamadan karşıya geçmesi, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

DHA | 30.09.2019 - 17:10..
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Marmaris Siteler Mahallesi'nde market işleten Nejat Taşar, yoldan karşıya geçmeye çalışan bir köpek gördü.

KIRMIZI IŞIKTA BEKLEDİ

Tasması bulunan köpeğin kırmızı ışıkta beklediğini gören Taşar, cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti. Köpek beklerken bazı kişilerin ise ışığı umursamadan yoldan geçmesi de görüntülere yansıdı.

Marmaris'te köpek yeşil ışığı bekledi VİDEO

KÖPEĞE TAKDİR, YAYALARA TEPKİ YAĞDI

Köpek, yeşil ışığın ardından karşıya geçti. O görüntü, sosyal medyadan paylaşıldı. Sosyal medya üzerinden paylaşılan videoyu görenler köpeği takdir ederken, yayalara tepki gösterdi.

Marmaris'te köpek yeşil ışığı bekledi

Görüntülediği hayvanın kime ait olduğunu bilmediğini söyleyen Taşar, daha önce benzeri videoları gördüğünde inanmakta zorlandığını kaydederek, "Oluyormuş hakikaten." dedi.


Marmaris'te köpek yeşil ışığı bekledi

Marmaris'te köpek yeşil ışığı bekledi

Marmaris'te köpek yeşil ışığı bekledi

Marmaris'te köpek yeşil ışığı bekledi

Marmaris'te köpek yeşil ışığı bekledi

Marmaris'te köpek yeşil ışığı bekledi

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