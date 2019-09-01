Marmaris'te lüks tekne yanarak battı

Öğle saatlerinde Marmaris boğaz üzerinde seyretmekte olan Y.Y.’ye ait ‘Naughty Obsesiord’ isimli teknede yangın çıktı.

TEKNE TAHLİYE EDİLDİ

Yangın sonrası Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım talep edildi. Teknede bulunan bir mürettebat ve birisi çocuk iki erkek yolcu, bölgede seyir halinde olan ‘Prime Dream’ isimli tekne tarafından tahliye edildi.

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HELİKOPTERLE MÜDAHALE

Yanan teknenin çevresi DEGAK-15 tarafından güvenlik çemberine alınırken, yangına Sahil Güvenlik botunun yanı sıra Marmaris Netsel Marina’ya ait yangın söndürme botları ile orman yangın helikopteri de müdahale etti.

TEKNE SULARA GÖMÜLDÜ

Söndürme çalışmaları esnasında tekne sulara gömüldü. Teknedeki üç kişi ise kıyıya yanaştırılarak burada bekleyen 112 ekiplerine teslim edildi. Üç kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.