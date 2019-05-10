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Marmaris'te ölen İngiliz kadın turist, organlarıyla hayat

Muğla'da yaşamını yitiren İngiliz turist'in organları üç kişiye umut oldu.

DHA | 10.05.2019 - 07:04..
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde konakladığı otelde kalp krizi geçirip kaldırıldığı özel hastanedeki yoğun bakım ünitesinde 10 gün sonra yaşam mücadelesini kaybeden 40 yaşındaki İngiliz Kelly Barbara Devlin'in karaciğer ve böbrekleri, nakil bekleyen hastalar için Aydın ve İzmir'e götürüldü.

Marmaris'te ölen İngiliz kadın turist, organlarıyla hayat

3 KİŞİYE NAKLEDİLECEK

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne ait organ ve doku aracı dün Marmaris İlçesi'ne geldi. Sağlık ekipleri, İngiliz kadının karaciğerini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne ve böbreklerini de İzmir 9 Eylül Üniversite Hastanesi'ne götürdü. Organların 3 kişiye nakledileceği belirtildi.

Marmaris'te ölen İngiliz kadın turist, organlarıyla hayat

CENAZE İNGİLTERE'YE GÖNDERİLECEK

Öte yandan, Barbara Devlin'in anne ve babasının önceki gün İngiltere'den gelerek hastanede kızlarını son kez gördükten sonra ülkelerine geri döndükleri öğrenildi. Devlin'in eşinin Marmaris'te olduğu ve eşinin cenazesiyle birlikte uçakla ülkesine döneceği bildirildi.

Marmaris'te ölen İngiliz kadın turist, organlarıyla hayat

Marmaris'te ölen İngiliz kadın turist, organlarıyla hayat

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