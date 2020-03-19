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Marmaris'te sebze ve meyveler poşetlerde satılıyor

Koronavirüsün yayılması nedeniyle pazarlarda, sebze ve meyveler poşetlerde satılarak önlem alınmaya başlandı.

AA | 19.03.2020 - 15:21..
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle insanlar, endişe ve korku içinde yaşıyor.

Salgının daha fazla yayılmaması için vatandaşlar önlem alıyor.

MEYVE VE SEBZELER POŞETLERDE SATILIYOR

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, koronavirüs salgınına karşı alınan önleyici tedbirler kapsamında, perşembe günü kurulan semt pazarında satılan sebze, meyve ve gıdalar, poşetlerle satışa sunulmaya başlandı.

Maske ve eldiven takan pazarcılar tarafından birer kilo halinde poşetlenen gıdaları, vatandaşlar gönül rahatlığıyla alırken, ürünlere dokunulmasının önüne geçilen uygulamadan vatandaşlar da memnun kaldı.

Marmaris'te sebze ve meyveler poşetlerde satılmaya başlandı

AÇIK SATIŞA İZİN YOK

Zabıta ekipleri pazarda açıkta satış yapılmasına izin vermezken, Marmaris Belediyesi ilçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de dezenfekte çalışmaları yapıyor.

Bozburun Mahallesi'nden başlayan çalışmada parklar, meydanlar, ibadethane gibi alanlar hem yıkanıyor hem de ilaçlanıyor.

Marmaris'te sebze ve meyveler poşetlerde satılıyor

Marmaris'te sebze ve meyveler poşetlerde satılıyor

Marmaris'te sebze ve meyveler poşetlerde satılıyor

Marmaris'te sebze ve meyveler poşetlerde satılıyor

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