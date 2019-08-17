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Marmaris'te tatilciler arkalarında tonlarca çöp bıraktı

Bayram tatilinin bitmesiyle en çok tatilci çeken yerlerden olan Marmaris'te 5 günlük sürede 3 bin ton çöp toplandı.

AA | 17.08.2019 - 03:18..
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Hem yaz tatilini hem de Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar kendilerini tatil beldelerine attı.

Kurban Bayramı geride çöp dağları bırakarak sona erdi.

Yapılan tüm uyarılara rağmen çevre konusunda gereken hassasiyetin gösterilmemesi, temizlik işçilerinin bayram tatilinde de yoğun mesai harcamasına neden oldu.

Marmaris'te tatilciler arkalarında tonlarca çöp bıraktı

Sadece Marmaris’te işçiler 5 günlük sürede 3 bin ton çöp topladı.
Yerli nüfus ve daha önce gelen tatilcilere 5 günlük bayram tatilini Marmaris’te geçirmek isteyenler de eklenince ilçenin nüfusu yüz binleri buldu.

Marmaris Belediyesi, sorun yaşanmaması için Fen İşleri Müdürlüğü’nden 12, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nden de 5 personel takviye alan Temizlik İşleri Müdürlüğü, toplamda 210 kişi ile 7/24 esasına göre çalıştı. Temizlik İşleri personeli 5 günlük bayram tatilinde günlük ortalama 600 ton çöp topladı. Turizm sezonunda bu rakamın ortalama 500 ton olduğunu bildirildi.

Marmaris'te tatilciler arkalarında tonlarca çöp bıraktı

PLAJ VE ORMANDA TEMİZLİK

Bayramı, plajlar ve piknik yerlerinde çevreye duyarsız vatandaşların bıraktığı çöpleri toplamakla geçiren Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları, ayrıca yol kenarlarını, kanalların içini ve ara sokakları da temizledi. Bayram boyunca caddeler ve çocuk parklarındaki oyun grupları yıkanarak dezenfekte edildi. Bunun yanı sıra tatilcilerin akın ettiği yat limanı bölgesindeki caddeler de araç ile süpürüldü. Sıcak havalarda yangın tehlikesini gidermek için kırsal mahallelerdeki çalı ve kuru otları toplayan temizlik personeli, kırılan çöp bidonlarını yeniledi ve birçok bölgeye yeni konteynırlar yerleştirdi.

Marmaris'te tatilciler arkalarında tonlarca çöp bıraktı

“ÇEVREYE DUYARLI DAVRANILMAMASI ÜZÜYOR”

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, temizlik konusunda büyük bir sorun yaşanmadığını belirterek, “Misafir ve vatandaşlarımızın rahat bir bayram geçirmesi için elimizden geleni yaptık. Takviyelerle birlikte 210 çalışanımız gece gündüz ilçeyi temiz tutmak için çalıştı” diye konuştu.

Marmaris'te tatilciler arkalarında tonlarca çöp bıraktı

Kendisinin de bayram boyunca ilçeyi dolaştığını söyleyen Başkan Oktay, “Tüm çalışmaları denetledim. Şehir içi parklarda, arabalarda konaklamalar devam ederken denize kıyısı olan her mahalle adeta çadır kente dönüştü. Plajlarda yatanlar oldu. Bu da işimizi biraz zorlaştırdı. Biz çok çalıştık ama maalesef bazen misafirlerimizin bazılarının duyarsızlığı ile karşılaştık. Özellikle sahillerde ve kamp alanlarında yaşanan kirlilik bizi üzdü. Biz belediye olarak elbette temizlemekten imtina etmiyoruz. Ama bazı vatandaşlarımızın çevreye duyarlı davranmaması bizi gerçekten üzüyor” dedi.

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