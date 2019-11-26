Marmaris’te yağış ve fırtına, hayatı felç etti

Marmaris’e yaklaşık 15 km uzaktaki Değirmenyanı Mahallesinde evler ve bahçeler sular altında kaldı. Değirmenyanı’nda mobilya dükkanı olan Bahri Durgun, mağazadaki mallarını kurtarmak için giderken neredeyse canından oluyordu.

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"ALTYAPI SORUNU DEĞİL, DOĞA BİZDEN İNTİKAM ALIYOR"

Dükkanını su bastığını öğrenen Bahri Durgun, arabası ile yolda ilerler iken kestirme diye dereye kaçtı. Civarda hazır bulunan belediye ekipleri tarafından ilk müdahale edilen Bahri Durgun kazayı yara almadan atlattı. Aynı mahallede yaşayan başka bir vatandaş, aracı ile kaza yapan arabayı çıkarmaya yardım etti.

Bahri Durgun, "İnsanların evlerini sular bastı, benim de dükkanımda mallarım zarar gördü diye acele ile evden çıktım yol diye buraya saptım olanlar oldu canımız sağolsun" dedi.

Mahalle sakinleri ise, "Bu altyapı sorunu değil doğa biz insanlardan intikam alıyor" dediler.

EVLERİ VE KAMU BİNALARINI SU BASTI

Marmaris’e yaklaşık 40 km mesafede olan Bozburun Mahallesinde ise birkaç evde ve resmi kurumlarda su baskını oldu, fakat Bozburun mahallesi muhtarı Duran Güleç, "Şimdilik bir sorun görünmüyor, ama sabah belli olur" diye bir açıklama yaptı.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANDI

Mahallelerde kısa süreli elektirk kesintileri ise vatandaşları korkuttu. Sabaha kadar devam eden yağmurdan hasarsız ve vatandaşların en sağlıklı şekilde çıkması için belediyenin tüm birimleri teyakkuz halinde bekliyor.

METREKAREYE 150 KİLO YAĞIŞ

Sabah saatlerinden bu yana metrekareye 150 kilogram yağışın düştüğü Marmaris’te, olumsuz hava şartlarından bir süre daha devam etmesi bekleniyor.