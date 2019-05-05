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Marmaris'te zırhlı araç kaza yaptı

Refüjdeki bariyerlerin üzerine devrilen zırhlı araçtaki, 3 özel harekat polisi hafif yaralandı.

DHA | 05.05.2019 - 18:15..
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Marmaris-Muğla karayolunun 8'inci kilometresindeki Seyirtepe mevkisinde, kaza meydana geldi.

Muğla'dan Marmaris yönüne giden zırhlı araç, virajlı yolda henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Kendi çevresinde ters dönen zırhlı araç, refüjdeki demir bariyerlerin üzerine devrildi.

Marmaris'te zırhlı araç kaza yaptı

3 ÖZEL HAREKAT POLİSİ YARALANDI

Yoldan geçen diğer araç sürücüleri, kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Trafik polisleri, önlem amacıyla yolu trafiği kapattı. Zırhlı araç içerisindeki 3 Özel Harekat polisi, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkartıldı. Ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı polislerden ikisinin, ayakta tedavileri yapılıp taburcu edildi. Omzundan hafif yaralanan diğer polis memurunun ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Marmaris'te zırhlı araç kaza yaptı

Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nde görevli koruma polisleri, kaza yerine gelerek inceleme yaptı. Zırhlı araçta bulunan malzemeler muhafaza altına alındı. Vinç yardımıyla kaza yerinden alınan zırhlı araç, İlçe Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Marmaris'te zırhlı araç kaza yaptı

Marmaris'te zırhlı araç kaza yaptı

Marmaris'te zırhlı araç kaza yaptı

Marmaris'te zırhlı araç kaza yaptı




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