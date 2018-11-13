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Marmaris'ten ucuza alıp Yunanistan'da satıyorlar

Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan feribotlarla Marmaris'e günübirlik tatile gelen Yunan turistler, ülkede euro kurunun yüksek olması dolayısıyla bavullarını tıka basa doldurup, ülkelerine dönüyor.

DHA | 13.11.2018 - 12:26..
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Marmaris'ten ucuza alıp Yunanistan'da satıyorlar

Yunanistan'ın Rodos Adası'nda çoğunlukla hediyelik eşya ve giyim üzerine işletmeleri bulunan Yunanlar, Türkiye'de euro kuru yüksek olduğu için Marmaris'i 'alışveriş merkezi üssü' haline getirdi.

Her hafta pazar günü Rodos Adası'ndan kalkan 2 feribot, yaklaşık 900 Yunan turisti sabahın erken saatlerinde limana getiriyor.

Marmaris'ten ucuza alıp Yunanistan'da satıyorlar

UYGUN MEKANLARI BELİRLİYORLAR

Burada taksilere binen Yunanlar, 4 kilometre uzaklıktaki kent merkezinde bulunan Kapalı Çarşı'ya gidiyor. Çocukları ve akrabaları ile birlikte ellerinde bavullarla çarşıya inen Yunanlar, saat 17.00'ye kadar mağazaları gezerek, fiyat alıyor ve uygun gördüğü mekanlarda pazarlıkla alışveriş yapıyor.

Marmaris'ten ucuza alıp Yunanistan'da satıyorlar

Yunanlar, en çok yazlık tekstil ürünlerini, derileri ve hediyelik eşyaları tercih ediyor. Alışverişlerini tamamlayan Yunanlar, taksilere binerek, deniz hudut kapısına gidiyor.

"BAVULLARI DOLDURUYORLAR"

Turizm sezonunun bitmesiyle Kapalı Çarşı'da kepenk indiren esnaf, Yunan turistlerin alışveriş için geldiğini öğrenince yeniden dükkanlarını açtı.

Ayakkabı satışı yapan Mehmet Dinç, "Euronun yüksek olmasıyla Yunanlar, Rodos'tan her hafta pazar günü bavullarla alışveriş yapmaya geliyor. Genelde ucuza alabilecekleri yerleri tercih ederek pazarlıkla bavulları dolduruyorlar. Bizler, elimizde kalan sezonluk ürünleri onlar sayesinde tüketiyoruz. Hem onlar hem biz kazanıyoruz." diye konuştu.

Marmaris'ten ucuza alıp Yunanistan'da satıyorlar

"UCUZ ÜRÜNLERİ ALIP 2 KATINA SATIYORLAR"

Tekstil işletmecisi Abdülkadir Elvan Kozan ise "Çok sıkı pazarlık yapıyorlar. 09.00-17.00 saatlerinde Kapalı Çarşı'yı sürekli dolaşıp nerede ucuz ürün var onları alıyorlar. Hava şartları uygun olduğu sürece her hafta pazar günleri gelirler. Örneğin; bizden 200 liraya aldıkları deri ceketi kendileri 2 katına fiyata dükkanlarında sattıklarını öğrendik. Biz de onlar da kazanıyor." dedi.

Marmaris'ten ucuza alıp Yunanistan'da satıyorlar

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