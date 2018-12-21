Mars Express'in gönderdiği son görüntüler: Buz Gölü

Mars Express uzay aracının gönderdiği son fotoğraflar, Kızıl Gezegen'deki Korolev kraterinin büyük miktarda donmuş su içerdiği gösteriyor. Nefes kesen görüntülerin çok kaliteli olduğu da dikkat çekiyor.

SULAR DÖNEM DÖNEM BUHARLAŞIYOR

Gezegende sadece kutuplardaki buz şapkaları ve yer altı buz kaynakları şeklinde çok az miktarda su tespit edildi. Bu rezervler dönem dönem eriyip buharlaşıyor ve Mars'ın daha soğuk bölgelerine yağıyor.

ÇAPI 82 KİLOMETREYE UZANIYOR

En büyük su rezervi, çapı 82 kilometreye varan Korolev kraterinde görülebiliyor. Kraterin yaklaşık 4 milyar yıl önce, yani iddialara göre gezegende suyun bol olduğu çağda oluştuğu tahmin ediliyor.

Günümüzde bu krater büyük miktarda buz içeriyor. Buzun kalınlığı, yılın en soğuk dönemlerinde, 2 kilometreye ulaşıyor.