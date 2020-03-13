Mars Express'ten Mars'ın yüzeyini gösteren yeni görüntüler

Avrupa Uzay Ajansı tarafından kızıl gezegene gönderilen ve Mars'ın birçok yönünü araştırarak bilgiler toplayan Mars Express uzay aracı, gezegenin yüzeyindeki karanlık Moreux kraterinin çarpıcı görüntülerini çekti.

Hafif eğimli kum tepeleriyle bilinen Mars'ın Terra Sabaea bölgesi, yukarıdaki görüntüde yer alan Moreux krateri de dahil olmak üzere birçok büyüleyici jeolojik özelliğe ev sahipliği yapıyor.

Aşağıdaki görüntü ise yine aynı kraterin perspektif bir görüntüsünden oluşuyor. Kraterin merkez zirvesi 2 kilometre yükseliğe sahipken, kraterin derinliği ise 3 kilometreye kadar inebiliyor.

Görüntülerdeki renk çeşitliliği, krateri oluşturan farklı malzemeleri yansıtıyor. Açık sarı ve portakal renkleri, krateri çevreleyen kum tepelerini gösteriyor. Koyu renkli alanlar ise magnezyum ve demir içeren, piroksen ve olivin gibi kaya oluşturan mineralleri temsil ediyor.

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