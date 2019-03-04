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Mars görevine hazırlanan araç, çölde test ediliyor

Mars görevine hazırlanan uzay aracı, Şili Çölü'nde hayata dair ipuçları buldu.

Haber Merkezi | 04.03.2019 - 09:52..
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Mars görevine hazırlanan araçların nasıl eğitildiğini hiç merak ettiniz mi? Mars'ta hiçbir teknik destek imkanı olmadığından mühendisler, kızıl gezegene bir araç göndermeden önce aracı, Dünya'daki Mars benzeri ortamlarda test ediyor.

Yakında Mars'a gönderilecek olan ve ismi henüz konulmayan bir uzay aracı, Şili Çölü'nde test ediliyor. Araç, Mars'taki yaşam belirtilerini bulabilmek için çöldeki deneme görevinde, toprak örneklerini başarıyla topladı.

mars

MARS YÜZEYİNE OLDUKÇA BENZİYOR

Mars aracının araştırmalarına devam ettiği Şili'deki Atacama Çölü, oldukça kurak ve tuzlu bir toprak zemine sahip. Bu faktörler, çölü mümkün olduğunca Mars yüzeyine benzer kılıyor ve Mars araçlarını test etmek için ideal bir yer haline getiriyor.

Test aracı, çöl yüzeyinin 80 santimetre altına kadar kazmayı başardı ve toprak örnekleri topladı. Araştırmacılar, Mars aracının bu görevi başarılı bir şekilde tamamladığını açıkladı.

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Araştırmacılar, Mars aracının çölde bulduğu toprakları araştırarak, su ve besin maddeleriyle ilgili bazı kanıtlar bulmayı başardı. Bilim insanları, tıpkı bu şekilde Mars yüzeyini de araştırarak çeşitli su kanıtları bulmayı amaçlıyor.

Araştırmacılar yaptığı açıklamada, Mars aracının çöldeki görevini başarılı bir şekilde tamamladığını ve testlere devam edeceklerini açıkladı.

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