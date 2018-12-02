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Mars yüzeyinde parlak bir nesne görüntülendi

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi, yeni keşif aracı Curiosity'nin Mars'ın yüzeyinde külçeye benzeyen sıra dışı bir nesne bulduğunu açıkladı.

AA | 02.12.2018 - 01:00..
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Mars'ın Gale kraterinde keşifte bulunan gezgin robotu Curiosity'nin kamerasına yansıyan nesnenin tanımlanamadığı belirtildi.

"NE OLDUĞUNU ANLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Little Colonsay (İskoçya'nın kuzeyinde bir ada) ismi verilen nesne için araştırma ekibinde yer alan Dr. Suzanna Schwentser, "Little Colonsay'nin ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Planlama ekibi nesnenin parlak olduğu için bir göktaşı olabileceğini  düşünüyor. Ancak, kesinleşmesi için kimyasal analiz yapılması gerekir" dedi.

Mars yüzeyinde parlak bir nesne görüntülendi

NASA'nın keşif aracı Curiosity, 2012 yılında Gale kraterine inmiş, 6 yıl süren keşif faaliyeti süresince Kızıl Gezegen'in geçmişte mikrobiyolojik canlı yaşamına ev sahipliği yapmış olabileceğine dair çok sayıda kanıt toplamıştı.

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