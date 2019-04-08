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Mars yüzeyinden iki farklı güneş tutulması gözlemlendi

NASA'nın Curiosity Mars aracı, kızıl gezegenden güneş tutulmalarını fotoğrafladı.

Haber Merkezi | 08.04.2019 - 10:29..
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Şimdiye kadar birçok uzay görevine konu olan kızıl gezegen Mars hakkında bilim insanları, bilgi toplamaya devam ediyor. NASA'nın Curiosity aracı, üzerinde bulunan güneş ışığı filtreli kameraları kullanarak, Mars'ın iki uydusu Phobos ve Deimos'un neden olduğu güneş tutulmalarının fotoğraflarını çekmeyi başardı.

mars

GÜNEŞ TUTULMASI GÖRÜNTÜLENDİ

Mars'ın Phobos ve Deimos adındaki iki uydusu, tam güneşin önünden geçerken fotoğraflandı. Normalden biraz daha küçük olan bu uydular, her ne kadar Güneş'i tam olarak kaplamasalar da yine de küçük bir tutulma gerçekleşti. Yukarıdaki fotoğrafta Phobos'un, aşağıdaki fotoğrafta ise Deimos'un Güneş'in önünden geçerken yakalanan görüntüsünü görebilirsiniz.

mars

Curiosity ekibinden Mark Lemmon, Mars'taki bu tür olayları izlemenin, halkın uzay araştırmaları ve diğer gezegenlerle ilişki kurmasının bir yolu olduğunu vurguladı. Lemmon ayrıca, Mars'ta gerçekleşen gün doğumu, gün batımı, güneş tutulması ve çeşitli hava olaylarının insanları heyecanlandırdığını dile getirdi.

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