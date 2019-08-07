Mars'a gidecek astronotlar hafıza kaybı yaşayabilir

NASA ve SpaceX bir süredir insanları önce Ay'a daha sonra oradan da Mars'a taşımak için birlikte çalışıyor. Peki iki dev şirket gerçekten bunu başardığında oraya gidecekler ne gibi sorunlarla karşı karşıya kalacak?

Kaliforniya Üniversitesi'ndenki araştırşmacılar, astronot ve diğer yolcuların Kızıl Gezegen'e seyahatlerinde hafıza kaybı ve endişe bozukluğu gibi rahatsızlıklar yaşayabileceğini açıkladı.

FARELER ÜZERİNDE DENEY YAPILDI

Bilim insanları, Mars'a yolculuk sırasında derin uzayda maruz kalınan düşük seviyeli fakat düzenli radyasyonun etkilerinin ne olacağını deney fareleri üzerinde inceledi.

Yaklaşık 6 ay radyasyona maruz bırakılan deney farelerinin beyin ve davranışlarını analiz eden bilim insanları, radyasyonun beyinde hafızayı ve öğrenmeyi sağlayan bölümlerde hasara neden olduğunu ortaya çıkardı.

Çalışma, düzenli maruz kalınan radyasyonun beyinde duygusal hafıza ve duygusal tepkilerin oluşmasında en önemli role sahip amigdala bölgesinde de bozulmalara neden olduğunu ortaya koydu.

Bilim insanları, yaptıkları çalışmanın bulgularının uzayda uzun mesafeler katedecek astronotların karşılaşması muhtemel zihinsel rahatsızlıklara ışık tuttuğunu vurguladı.

NASA'da görevli Türk bilim adamı Dr. Umut Yıldız, Mars'a gönderilmesi planlanan aracın 2021 sonrasında yolculuğuna başlayacağını ve yolculuğun en az 6 ay süreceğini açıklamıştı.

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