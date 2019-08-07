taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4949
Euro
6.1529
Altın
1486.96
Borsa
99656.69
Gram Altın
263.103

Mars'a gidecek astronotlar hafıza kaybı yaşayabilir

Kaliforniya Üniversitesinden araştırmacılara göre, Mars'a gidecek astronotlar hafıza kaybı ve endişe bozukluğu gibi rahatsızlıklarla karşı karşıya kalabilir

AA | 07.08.2019 - 11:16..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

NASA ve SpaceX bir süredir insanları önce Ay'a daha sonra oradan da Mars'a taşımak için birlikte çalışıyor. Peki iki dev şirket gerçekten bunu başardığında oraya gidecekler ne gibi sorunlarla karşı karşıya kalacak?

Kaliforniya Üniversitesi'ndenki araştırşmacılar, astronot ve diğer yolcuların Kızıl Gezegen'e seyahatlerinde hafıza kaybı ve endişe bozukluğu gibi rahatsızlıklar yaşayabileceğini açıkladı.

mars

FARELER ÜZERİNDE DENEY YAPILDI

Bilim insanları, Mars'a yolculuk sırasında derin uzayda maruz kalınan düşük seviyeli fakat düzenli radyasyonun etkilerinin ne olacağını deney fareleri üzerinde inceledi.

Yaklaşık 6 ay radyasyona maruz bırakılan deney farelerinin beyin ve davranışlarını analiz eden bilim insanları, radyasyonun beyinde hafızayı ve öğrenmeyi sağlayan bölümlerde hasara neden olduğunu ortaya çıkardı.

Çalışma, düzenli maruz kalınan radyasyonun beyinde duygusal hafıza ve duygusal tepkilerin oluşmasında en önemli role sahip amigdala bölgesinde de bozulmalara neden olduğunu ortaya koydu.

mars

Bilim insanları, yaptıkları çalışmanın bulgularının uzayda uzun mesafeler katedecek astronotların karşılaşması muhtemel zihinsel rahatsızlıklara ışık tuttuğunu vurguladı.

NASA'da görevli Türk bilim adamı Dr. Umut Yıldız, Mars'a gönderilmesi planlanan aracın 2021 sonrasında yolculuğuna başlayacağını ve yolculuğun en az 6 ay süreceğini açıklamıştı.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ticaret savaşında iş adamları büyük kayıp yaşadı

Ticaret savaşında iş adamları büyük kayıp yaşadı

131
Türkiye genelindeki şoförlere iyi ahlak genelgesi

Türkiye genelindeki şoförlere iyi ahlak genelgesi

77
ABD'den YPG'ye silah yardımına devam

ABD'den YPG'ye silah yardımına devam

177
Gri Liste’de yer alan terörist etkisiz hale getirildi

Gri Liste’de yer alan terörist etkisiz hale getirildi

106
Uyuşturucuya savaş açan muhtarın evlat acısı

Uyuşturucuya savaş açan muhtarın evlat acısı

176
İstanbul'a taş ocaklarının verdiği zarar uydudan görüldü

İstanbul'a taş ocaklarının verdiği zarar uydudan görüldü

200
Fransa'da polis şiddetten vazgeçmedi

Fransa'da polis şiddetten vazgeçmedi

49
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir