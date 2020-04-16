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Mars'a gidecek helikopter, uzay aracına bağlandı

NASA, Mars'a göndereceği helikopterin son testlerini tamamladıktan sonra, helikopteri uzay aracına yerleştirdi.

Haber Merkezi |
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Mars'a gidecek helikopter, uzay aracına bağlandı

Bu yıl NASA tarafından Mars'a gönderilecek Perseverance isimli uzay aracının yapımına, Kaliforniya Pasadena'daki Jet Propulsion Laboratuvarı'nda devam ediliyor.

Bir Atlas V roketinin içinde kızıl gezegene fırlatılacak söz konusu Mars aracına, bir de kameralar ile donatılmış küçük Mars helikopteri eşlik edecek.  Eğer her şey yolunda giderse araç, 2021 yılının Şubat ayında kızıl gezegene inecek.

Perseverance aracı; Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıracak.

mars

HELİKOPTER UZAY ARACINA EKLENDİ

NASA'nın Mars misyonu için lansman tarihi yaklaşırken, Mars'a gidecek helikopter için son dokunuşlar yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde helikopterin pervanelerini test eden mühendisler, her şeyin tamamlanmasının ardından helikopteri Mars aracının gövdesine bağladı.

mars

NASA'nın Mars'a göndereceği helikopter, Dünya dışındaki bir gezegende uçan ilk hava aracı olacak. Araç, kızıl gezegenin yüzeyinde çeşitli araştırma noktaları tespit edecek ve gelecekteki Mars görevleri için rotaları haritalayacak.

mars

Üzerinde bulunan güneş panelleri sayesinde enerji ihtiyacını karşılayacak araç, Mars'taki düşük sıcaklıklarla da üzerindeki ısıtıcı sayesinde başa çıkacak. Aracın Mars'taki her uçuşu, yaklaşık 90 saniye sürecek ve helikopter yerden yaklaşık 5 metre yüksekliğe çıkabilecek.

NASA'nın Mars'a göndereceği mini helikopter - VİDEO

Instagram: @eshteknoloji

Mars'a gidecek helikopter, uzay aracına bağlandı

Mars'a gidecek helikopter, uzay aracına bağlandı

Mars'a gidecek helikopter, uzay aracına bağlandıMars'a gidecek helikopter, uzay aracına bağlandı

Mars'a gidecek helikopter, uzay aracına bağlandıMars'a gidecek helikopter, uzay aracına bağlandı

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