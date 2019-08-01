taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5757
Euro
6.1664
Altın
1409.4
Borsa
102082.48
Gram Altın
252.734

Mars'a insanların yerleşmesi binlerce yıl sürebilir

Dünya'nın uzaydaki en yakın komşusu olan Mars'ın kolonileştirilmesinin çok uzun bir süre alacağı tahmin ediliyor.

AA | 01.08.2019 - 05:34..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Florida Üniversitesi'nden nörobilimci ve mikro yerçekimi çalışmalarıyla tanınan Rachel Seidler, insanların Mars'ı kolonileştirmek konusunda optimist olduklarını ancak bu hedefin biraz hayali olduğunu söylüyor.

Mars'a insanların yerleşmesi binlerce yıl sürebilir

YER ÇEKİMİ, İNSAN VÜCUDUNU ETKİLEYECEK

Mars’ta yaşamın bir diğer zorluğu ise düşük yer çekimi. Mikro yerçekimine sahip olan Mars’ta yaşamak, insan vücudu üzerinde oldukça ciddi değişikliklere neden olacak. Biyoloji bilimine göre, hem hızlı değişimler geçirmek hem de üremek aynı anda pek de mümkün görmüyor. Mümkün olan üreme de çok sağlıklı nesiller ortaya çıkarmıyor.

Mars'a insanların yerleşmesi binlerce yıl sürebilir

YER ÜSTÜ KUBBELERİ YA DA YER ALTI OYUKLARI

Araştırmacılar, Mars yüzeyinin altına devasa oyuklar yapıp orada yaşamayı deneyebileceğimizi dile getirerek, gezegen yüzeyine dev kubbeler koyup, yapay atmosfer oluşturmak da bir başka alternatif olduğunu belirtiyor.

Mars'a insanların yerleşmesi binlerce yıl sürebilir

KOLONİ KURMAK BİNLERCE YIL SÜRECEK

Ancak hepsini gerçekleştirebilecek altyapıyı inşa edecek malzememiz bulunmuyor. Bu malzeme ya Mars'tan çıkarılacak ya da Dünya’dan gönderilecek. Her iki durumda da sürecin binlerce yıl süreceği öngörülüyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Al Maktum, kaçan karısı için diplomatik krize razı

Al Maktum, kaçan karısı için diplomatik krize razı

85
Sovyetler döneminde kaybolan dağcıların izi bulundu

Sovyetler döneminde kaybolan dağcıların izi bulundu

2
Timsahın midesinden ortopedik plaka çıktı

Timsahın midesinden ortopedik plaka çıktı

4
Türkiye'de tatile çıkma oranı düşük

Türkiye'de tatile çıkma oranı düşük

56
Doğu Akdeniz için Mısır'dan Türkiye'ye karşı diplomasi trafiği

Doğu Akdeniz için Mısır'dan Türkiye'ye karşı diplomasi trafiği

24
Sahibiyle şarkı söyleyen eşek

Sahibiyle şarkı söyleyen eşek

4
Buzdolabından çıkan yangın bina sakinlerini sokağa döktü

Buzdolabından çıkan yangın bina sakinlerini sokağa döktü

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir