Mars'a insanların yerleşmesi binlerce yıl sürebilir

Florida Üniversitesi'nden nörobilimci ve mikro yerçekimi çalışmalarıyla tanınan Rachel Seidler, insanların Mars'ı kolonileştirmek konusunda optimist olduklarını ancak bu hedefin biraz hayali olduğunu söylüyor.

YER ÇEKİMİ, İNSAN VÜCUDUNU ETKİLEYECEK

Mars’ta yaşamın bir diğer zorluğu ise düşük yer çekimi. Mikro yerçekimine sahip olan Mars’ta yaşamak, insan vücudu üzerinde oldukça ciddi değişikliklere neden olacak. Biyoloji bilimine göre, hem hızlı değişimler geçirmek hem de üremek aynı anda pek de mümkün görmüyor. Mümkün olan üreme de çok sağlıklı nesiller ortaya çıkarmıyor.

YER ÜSTÜ KUBBELERİ YA DA YER ALTI OYUKLARI

Araştırmacılar, Mars yüzeyinin altına devasa oyuklar yapıp orada yaşamayı deneyebileceğimizi dile getirerek, gezegen yüzeyine dev kubbeler koyup, yapay atmosfer oluşturmak da bir başka alternatif olduğunu belirtiyor.

KOLONİ KURMAK BİNLERCE YIL SÜRECEK

Ancak hepsini gerçekleştirebilecek altyapıyı inşa edecek malzememiz bulunmuyor. Bu malzeme ya Mars'tan çıkarılacak ya da Dünya’dan gönderilecek. Her iki durumda da sürecin binlerce yıl süreceği öngörülüyor.