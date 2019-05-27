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Mars'a isim gönderme kampanyası 2 milyon başvuruyu aştı

NASA'nın düzenlemiş olduğu 'Mars'a ismini gönder' kampanyasına ülkemizden gerçekleştirilen başvuru sayısı 2 milyonu geride bıraktı.

AA | 27.05.2019 - 09:27..
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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Mars'a göndereceği uzay aracında yer alacak isimleri belirlemek için geçtiğimiz günlerde bir kampanya başlatmıştı. Şirket, hazırladığı internet sitesinde bütün ülkelerden başvuru toplayarak kullanıcılara Mars gidiş biletini veriyor.

Mars'a ismini göndermek isteyenler, NASA'nın internet sitesinden isim, soy isim, ülke ve posta kodu bilgilerini girerek bu şansı elde edebiliyor. Şu ana kadar toplam 5 milyonu geçen başvuru sayısıyla oldukça ilgi gören kampanyaya en çok katılan ülke ise Türkiye.

türkiye

TÜRKİYE'DEN 2 MİLYONU AŞAN BAŞVURU

Kampanyaya en çok katılım 2 milyon 228 bin 813 başvuruyla Türkiye'den yapıldı. Türkiye'yi 580 bin 990 kişiyle Hindistan, 529 bin 920 kişiyle ABD takip etti. Sistemde toplanan isimler, Mars'a gönderilecek uzay aracında yer alacak çip içinde muhafaza edilecek.

NASA üst düzey yetkilisi Thomas Zurbuchen, tarihi Mars misyonunu başlatmaya hazırlanırken, herkesin bu keşif yolculuğunun bir parçası olmasını istediklerini belirtti.

NASA, 30 Eylül'e kadar tüm dünyadan Mars'a ismini göndermek isteyenlerin talebini kabul edecek.

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Mars'a gönderilmesi planlanan uzay aracının Temmuz 2020'de fırlatılması ve Şubat 2021'de Mars'a ulaşması planlanıyor. Uzay aracı, geçmiş mikrobik yaşama dair izler, Mars'ın iklim ve jeolosiyle ilgili örnekler toplayarak dünyaya dönecek.

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