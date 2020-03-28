Mars'ın Juventae Chasma bölgesini gösteren yeni fotoğraf

Tüm dünya koronavirüs salgınıyla boğuşurken, uzayın başka bölgelerinden yeni fotoğraflar gelmeye devam ediyor.

Mars'ın yörüngesinde keşif ve araştırma yapmak için tasarlanan ve 2005 yılında fırlatılan 'Mars Reconnaissance Orbiter' isimli uzay aracı, kızıl gezegenin yüzeyinde erozyonla oluşan garip şekilleri fotoğrafladı.

BİRİKEN TORTULAR, DESENLEİR OLUŞTURUYOR

Yaklaşık 241 metre genişliğinde olan ve Juventae Chasma olarak adlandırılan bu bölgede, devasa bir kanyon ve bu kanyonun tabanında ise kum tepeleri bulunuyor. Ayrıca kanyonda biriken çeşitli tortular, farklı desenlerin oluşmasını sağlıyor.

Yukarıdaki görüntü, NASA'nın Mars keşif aracında bulunan Yüksek Çözünürlüklü Görüntüleme (HiRISE) kamerası kullanılarak çekildi. Araçta kameraların yanı sıra, coğrafya ve hava durumunu incelemek için birlikte kullanılabilen spektrometreler ve radar içeren bilimsel ekipmanlar da yer alıyor.