Mars'ta ilk defa aktif fay bölgesi tespit edildi

NASA, 6 ay süren yolculuğun ardından InSight uzay aracını Mars yüzeyine başarılı bir şekilde indirmişti. Ardından Mars'ta çektiği birkaç fotoğrafı dünyaya gönderen InSight, bir anda dünyada en çok konuşulan uzay görevi haline geldi.

Görevi, Mars'ın derinliklerindeki sismik faaliyetleri incelemek olan InSight, bilim insanlarını oldukça şaşırtan bir buluşa daha imza attı.

AKTİF FAY BÖLGESİ BULUNDU

NASA'nın InSight aracından gelen verileri analiz eden bilim insanları, Mars'ın derinliklerinde iki aktif fay bölgesi tespit etti. Verilere göre ise söz konusu fay hatlarında 3 ve 4 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Bu büyüklükler Dünya'daki depremlere kıyasla küçük görünse de Mars'ta kaydedilmiş en büyük iki deprem olarak kayıtlara geçti.





MARS'TAKİ DEPREMLER BİLİM İNSANLARINI ŞAŞIRTTI

Dünya'dan milyonlarca kilometre uzaklıkta bulunan Mars'taki deprem faaliyetleri, bilim insanlarını oldukça şaşırtıyor. Bildiğiniz gibi Dünya'daki depremler, tektonik plakaların kayması ve çeşitli kırılmalar nedeniyle oluşuyor. Ancak Mars'ta herhangi bir tektonik plaka bulunmuyor.

Bilim insanları, depremlere neyin neden olduğunu detaylıca araştırmak için InSight aracından gelen verileri kullanmaya devam edecek.

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