Mars'taki kum fırtınaları nedeniyle toz kuleleri oluştu

2014 yılında Mars'taki görevine başlayan Opportunity uzay aracı, daha sonra kızıl gezegendeki kum fırtınaları nedeniyle 2018 yılında etkisiz hale gelmişti. Bilim insanları ise Mars'taki kum fırtınalarını daha yakından incelemeye başladı.

Mars'taki küresel kum fırtınalarını inceleyen bilim insanları, yer yer güneş ışınlarıyla ısınarak yükselen toz bulutlarının, Kızıl Gezegen'in semalarında "toz kuleleri" meydana getirdiğini belirledi.





DİĞER GAZLARI UZAY BOŞLUĞUNA TAŞIYOR

NASA'nın Mars Keşif Uydusunun (MRO) ısı ölçer ve optik görüntüleyici enstrümanlarını kullanan araştırma ekibi, "toz kuleleri" adını verdikleri ve sütunlar halinde göğe yükselirken yoğunluğu artan toz bulutlarının, su buharı ve diğer gazları asansör gibi uzay boşluğuna taşıdığını belirtti.

Araştırmacılar, kum fırtınaların yarattığı bu sütunların, Kızıl Gezegen'deki su buharının kaybolmasını açıklayabilecek etkenlerden biri olduğunu ifade etti.

NASA, yıl başında yaptığı açıklamada, Haziran 2018'de Mars'taki kum fırtınasında Dünya ile irtibatı kesilen gezginci uzay aracı Opportunity'nin, araştırma misyonunu sonlandırdığını duyurmuştu.

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