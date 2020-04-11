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Mart ayında en çok indirilen PlayStation oyunları

PlayStation kullanıcılarının mart ayında en çok indirdiği oyunları sizler için derledik.

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Mart ayında en çok indirilen PlayStation oyunları

Koronavirüs nedeniyle insanların evlere kapandığı şu günlerde, özellikle oyunlara olan ilgi de bir hayli arttı.

Sony, yayınladığı bir gönderide PlayStation Store üzerinde en çok indirilen oyunları açıkladı.

MART AYINDA EN ÇOK İNDİRİLEN PLAYSTATION 4 OYUNLARI

OYUN

Mart ayında en çok indirilen oyun, Call of Duty: Modern Warfare oldu. 2013'te piyasaya çıkmasına rağmen günümüzde de popülerliğini koruyan Grand Theft Auto 5'in üçüncü sırada yer alması ise sürpriz olmadı.


EN ÇOK İNDİRİLEN PLAYSTATION VR OYUNLARI

playstation

PlayStation VR için geçtiğimiz ay en çok indirilen sanal gerçeklik oyunlarının başında ise Beat Saber yer alıyor. Sanal gerçeklik ile çeşitli iş ortamlarında çalışabileceğiniz Job Simulator ikinci, The Elder Scrolls V: Skyrim VR ise üçüncü sırada kendine yer buldu.

 

EN ÇOK İNDİRİLEN ÜCRETSİZ OYUNLAR

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PlayStation 4 oyuncularının en indirdiği ücretsiz oyun, Call of Duty'nin piyasaya sürdüğü yeni battle royla oyunu Warzone oldu. Listenin ikinci ve üçüncü sırasında ise yine battle royale oyunları Fortnite ve Apex Legends bulunuyor.

 

EN ÇOK İNDİRİLEN EK PAKETLER İSE ŞU ŞEKİLDE:

oyun

Instagram: @eshteknoloji


Mart ayında en çok indirilen PlayStation oyunları

Mart ayında en çok indirilen PlayStation oyunları

Mart ayında en çok indirilen PlayStation oyunları

Mart ayında en çok indirilen PlayStation oyunları

Mart ayında en çok indirilen PlayStation oyunları

Mart ayında en çok indirilen PlayStation oyunları

Mart ayında en çok indirilen PlayStation oyunları

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