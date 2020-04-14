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Mart ayında hububat ihracatında yüzde 120'lik artış yaşandı

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, yüzde 120’lik artışla ihracatını 56 milyon dolara çıkararak, mart ayının artış rekortmeni oldu.

Haber Merkezi |
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Mart ayında hububat ihracatında yüzde 120'lik artış yaşandı

Geçen yıl ihracatlarını 443 milyon dolara çıkaran Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Terci, koronavirüs salgınına rağmen mart ayı ihracatının yüzde 120 yükseltilerek 56 milyon dolara çıktığını belirtti.

Mart ayında hububat ihracatında yüzde 120'lik artış yaşandı

HUBUBAT İHRACATI KORONAVİRÜS ENGELİNE RAĞMEN ARTTI

Koronavirüs salgınının gıda başta olmak üzere birçok üründe lojistik hizmetlerinde tedarik sorunlarına neden olması önemli bir engelken, Türkiye genelinde ocak-mart döneminde geçen sene 1.7 milyar dolar olan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı yüzde 6 yükselerek 1.8 milyar dolara çıktı.

EGE BÖLGESİ'NDE HUBUBAT, BAKLİYAT VE YAĞLI TOHUMLAR İHRACATI YÜKSELDİ

Terci'nin aktardığı bilgilere göre, Ege Bölgesi’nde ise geçen sene ocak-mart döneminde 94 milyon dolar olan hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatı bu dönem yüzde 41 artarak 132 milyon dolara ulaştı.

IRAK BİRİNCİ SIRADA

Terci, ocak-mart döneminde Türkiye’nin ihracatında ülke bazında yüzde 52’lik payla Irak’ın ilk sırada yer aldığını, en çok ürün satılan diğer ülkelerin ABD, Yemen, Suudi Arabistan ve Suriye olduğunu aktardı.

YILIN İLK ÇEYREĞİNDE EN ÇOK BİTKİSEL YAĞ İHRACATI GERÇEKLEŞTİ

Terci, yılın ilk çeyreğinde yapılan ihracat ürünleri ile ilgili rakamları şöyle sergiledi: "Bitkisel yağ ihracatımız yüzde 64’lük artışla 67 milyon dolara çıktı.

Mart ayında hububat ihracatında yüzde 120'lik artış yaşandı

ÇİKOLATA İHRACATI İKİNCİ

Çikolata ihracatı yüzde 28’lik gelişimle 12 milyon dolara yükseldi. Yağlı tohumlar ise 11.3 milyon dolar, hububat ve mamulleri 11 milyon dolar, yem ihracatımız yüzde 128’lik artışla 9 milyon dolar oldu. Değirmencilik ürünleri yüzde 76 artarak 7.6 milyon dolara, baharat ihracatı ise 6.7 milyon dolar, bakliyat ihracatı yüzde 39’luk artışla 1.3 milyon dolara ulaştı.”

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