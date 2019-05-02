Masa örtüsü sermeyen arkadaşını öldürdü

İstanbul Etiler'de bulunan bir restoranda çalışan garsonlardan 25 yaşındaki M.C.G., aynı yerde çalıştığı Suriye uyruklu Z.H. (25) ile masa örtüsü serme sırası nedeniyle tartışmaya başladı.

YOLDA YÜRÜRKEN ÖLDÜRDÜ

Tartışmaya, daha sonra iş arkadaşları Suriye uyruklu M.H. ve V.A. da karıştı. Tartışma bir süre sonra son buldu. Tartışmanın ardından M.C.G., Z.H'.yi Levent Çarşı'da yürürken yanında getirdiği silahla vurdu. Z.H., vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti.

DİĞER İŞ ARKADAŞLARINA DA ATEŞ ETTİ

Şüpheli daha sonra yaklaşık 200 metre ileride, tartıştığı diğer iş arkadaşları M.H. ve V.A.'ya da rastladı. M.H. ve V.A.'yı da vuran M.C.G., sonrasında olay yerinden kaçtı.

O anlar kameralara yansıdı.

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BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla M.H. ve V.A., hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan V.A.'nın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

Cinayetin ardından Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelinin bindiği taksiyi tespit eden ekipler, olaydan kısa bir süre sonra M.C.G.'yi, Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde taksi içerisinde yakaladı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği'ne getirilen şüpheli M.C.G., Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Katil zanlısı M.C.G., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.