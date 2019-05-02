taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9676
Euro
6.684
Altın
1268.64
Borsa
94198.7
Gram Altın
243.408

Masa örtüsü sermeyen arkadaşını öldürdü

Etiler'de bulunan iş yerinde tartıştığı arkadaşına, sokak ortasında kurşun yağdıran katil zanlısı tutuklandı.

DHA | 02.05.2019 - 16:34..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Etiler'de bulunan bir restoranda çalışan garsonlardan 25 yaşındaki M.C.G., aynı yerde çalıştığı Suriye uyruklu Z.H. (25) ile masa örtüsü serme sırası nedeniyle tartışmaya başladı.

YOLDA YÜRÜRKEN ÖLDÜRDÜ

Tartışmaya, daha sonra iş arkadaşları Suriye uyruklu M.H. ve V.A. da karıştı. Tartışma bir süre sonra son buldu. Tartışmanın ardından M.C.G., Z.H'.yi Levent Çarşı'da yürürken yanında getirdiği silahla vurdu. Z.H., vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti.

DİĞER İŞ ARKADAŞLARINA DA ATEŞ ETTİ

Şüpheli daha sonra yaklaşık 200 metre ileride, tartıştığı diğer iş arkadaşları M.H. ve V.A.'ya da rastladı. M.H. ve V.A.'yı da vuran M.C.G., sonrasında olay yerinden kaçtı.

O anlar kameralara yansıdı.

'Masa örtüsü serme' tartışmasında kan döküldü İZLE

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla M.H. ve V.A., hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan V.A.'nın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

Cinayetin ardından Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelinin bindiği taksiyi tespit eden ekipler, olaydan kısa bir süre sonra M.C.G.'yi, Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde taksi içerisinde yakaladı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği'ne getirilen şüpheli M.C.G., Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Katil zanlısı M.C.G., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ali Babacan yeni bir partinin sinyallerini verdi

Ali Babacan yeni bir partinin sinyallerini verdi

514
Aziz Yıldırım boşanıyor iddiası

Aziz Yıldırım boşanıyor iddiası

207
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul seçimlerinden ümitli

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul seçimlerinden ümitli

784
Akıllı telefonların yeni zamlı fiyatları

Akıllı telefonların yeni zamlı fiyatları

367
Tayland Kralı, generalini kraliçesi yaptı

Tayland Kralı, generalini kraliçesi yaptı

67
Suudiler Filistin'e rüşvet teklif etti

Suudiler Filistin'e rüşvet teklif etti

68
Barcelona Liverpool'u 3 golle devirdi

Barcelona Liverpool'u 3 golle devirdi

58
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir