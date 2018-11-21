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Masaj salonlarına eş zamanlı operasyon

Bursa’da ahlak polisi masaj salonlarına baskın yaptı. Çok sayıda polisle 31 masaj salonuna eş zamanlı yapılan baskınlarda ruhsatı olmayan 2 iş yeri boşaltıldı.

İHA | 21.11.2018 - 21:27..
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Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, masaj salonlarına baskın düzenledi. Eş zamanlı olarak yapılan operasyona çok sayıda polis memuru katıldı. Ekipler masaj salonlarında fuhuş yapılıp yapılmadığını, iş yerlerinin ve çalışanların ruhsat ile sigortalarını denetledi. Ruhsatı olmayan 2 iş yeri kapatıldı.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Ahlak ekipleri toplam 31 masaj salonuna yaptıkları baskında 122 kişinin GBT kontrollerini yaptı. Kontrol sırasında hırsızlıktan hakkında arama kararı bulunan bir kişi yakalanarak ilgili mercie teslim edildi. Kapalı alanda sigara içen 2 iş yeri hakkında cezai işlem uygulanırken, 3 iş yerinin çalışanlarının sigortasını yaptırmadıkları ve kimlik bilgilerini bildirmedikleri tespit edildi.

4 iş yerine sahiplerinin iş yerinde bulunmaması, 9 iş yerine çalışanların önlüksüz olması ve 2 iş yerinde de masöz olarak çalışan personellerin belgelerinin olmaması sebebiyle cezai işlem uygulandı.

Masaj salonlarına eş zamanlı operasyon VİDEO


Masaj salonlarına eş zamanlı operasyon

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