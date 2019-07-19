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Masaj salonunda fuhuş yaptıran genç tutuklandı

Mersin'de fuhuşa yer ve imkan sağladığı için gözaltına alınan M.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

DHA | 19.07.2019 - 09:58..
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Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Çankaya Mahallesi'ndeki bir işhanının 3'üncü katında bulunan masaj salonunda fuhuş yapıldığı iddiası üzerine iş yerini takip etmeye başladı.

Salondan çıkan bir erkeğin içeride fuhuş yapıldığını söylemesi üzerine baskın yapan polis, salondaki 1 kadın ile M.Ö. isimli erkeği gözaltına aldı.

KADIN SERBEST KALDI

Emniyette mağdur olarak ifadesi alınan kadın serbest bırakılırken, işlemleri tamamlanan M.Ö. adliyeye sevk edildi. Gazeteciler tarafından görüntülenmemek için elleri ile yüzünü kapatan M.Ö., çıkarıldığı mahkemece 'fuhuşa yer ve imkan sağlamak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Masaj salonunda fuhuş yaptıran genç tutuklandı

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