taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9832
Euro
6.5999
Altın
1578.84
Borsa
119706.62
Gram Altın
303.634
Bitcoin
56220.88

MASAK'tan bazı banka ve ödeme noktalarına inceleme

Mali Suçları Araştırma Kurulu, yasa dışı bahse ve kumara aracılık ettikleri iddiasıyla bazı banka ve elektronik ödeme kuruluşları hakkında inceleme başlattı.

AA | 31.01.2020 - 11:48..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Suç örgütlerince gelir kapısı yapılan ve giderek yaygınlaşan yasa dışı bahisle kumarın önüne geçebilmek için idari tedbir ve cezalar uygulanıyor.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), söz konusu sitelere aracılık edilmesine sebebiyet veren bazı banka ve elektronik ödeme kuruluşlarını da bu kapsamda değerlendirerek haklarında inceleme başlattı.

İncelemenin sonucuna göre, idari tedbir veya cezai işlem uygulanabileceği ifade edildi.

SUÇ ÖRGÜTLERİNİN GELİR KAPISI OLDU

MASAK, söz konusu suç örgütlerinin gelir elde etme konusundaki taktiklerini kamuoyuyla paylaşarak, uyarılarda bulunuyor, erişime engellenen sitelere de uyarı yazısı ekliyor.

Bu örgütler, gelir elde etmek için örgüt mensubu olmayan ve daha önce hiç suça bulaşmamış vatandaşların hesaplarını kullanıyor. Örgütler, masum görünüşlü, sosyal olarak aktif kişiler aracılığıyla öğrenci, işsiz, ev hanımı, asgari ücretli vatandaşlarla irtibata geçerek aylık belli bir ücret karşılığında masum vatandaşların hesaplarını işledikleri suçlara alet ediyor.

YASA DIŞI KUMAR VE BAHİS SUÇLARINA 6 YILA KADAR HAPİS

Öte yandan, yasa dışı kumar ve bahis suçları için yer ve imkan sağlayan kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası uygulanabiliyor. Bu faaliyetlerin bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi durumunda ise hapis cezası 3 yıldan 5 yıla kadar çıkabiliyor.

Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı bahis ya da şans oyunlarının, internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye'den oynanmasına imkan sağlayan kişilere 4 yıldan 6 yıla kadar, bu faaliyetlerde para nakline aracılık eden kişilere 3 yıldan 5 yıla kadar, kişileri reklam vererek bu oyunlara teşvik edenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve bütün bu faaliyetlerde bulunanlar için 5 bin liradan 20 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabiliyor.

Sadece bu suçları işleyenlere değil, kumar oynayan kişiye de 1000 lira idari para cezası verilirken, kumardan elde edilen gelire el konuluyor.

İlginizi Çekebilir
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem için toplanan paraların yerine gittiğini bunun üzerine milli bütçeden de ciddi harcamalar yapıldığını söyledi.
Çin'den getirilen Türkler gözetime alınacak
Sağlık Bakanı Koca, Çin'den getirilecek Türk vatandaşlarının 14 gün boyunca gözetim altında tutulacağını açıkladı.
Ekrem İmamoğlu'nun mesaisi başladı
Şişli Belediyesi'ne yaptığı ziyarette tatil eleştirileri sorulan İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'u konuşmak istediğini söyledi.
Diyarbakır'da 116 operasyonda 933 kilogram esrar ele geçirildi
Gözaltına alınan 148 şüpheliden, 40'ı tutuklanırken, 15 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vardı, kaldırıldı

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vardı, kaldırıldı

220
Metin Özkan ile Necdet Saraç'ın canlı yayın kavgası

Metin Özkan ile Necdet Saraç'ın canlı yayın kavgası

261
Elon Musk'ın serveti 36 milyar dolara yükseldi

Elon Musk'ın serveti 36 milyar dolara yükseldi

45
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

96
Ekrem İmamoğlu'nun mesaisi başladı

Ekrem İmamoğlu'nun mesaisi başladı

470
Serenay Sarıkaya, arınma kampına gitti

Serenay Sarıkaya, arınma kampına gitti

75
Rusya'da doktorlar doğum sırasında bebeğin yüzünü kesti

Rusya'da doktorlar doğum sırasında bebeğin yüzünü kesti

34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir