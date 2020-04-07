Maske uyarısı yapan fırıncı 4 kişinin saldırısına uğradı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, fırına ekmek almaya gelen bir kişi, maskesiz olduğu için personel tarafından içeri alınmadı ve tartışıp oradan ayrıldı.

Birkaç dakika sonra yanında arkadaşları ile yeniden işletmeye gelen 4 kişi, masada oturan iş yeri sahibi Cihan D’nin üzerine yürüdü.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

MASA VE SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU

Masa ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada Cihan D, güçlükle kendini iş yerinin içine attı. Hızını alamayan şüphelilerden biri, otomobilinden aldığı sopa ile fırının içine daldı.

Şüpheliler, personellerin araya girmesine rağmen iş yeri sahibinin üstüne saldırmaya devam etti, birisi ise sopayla vurdu.

Maske kavgasında sandalyeler havada uçuştu

OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

Müşteriler ve personelin araya girmesiyle öfkeli 4 kişi güçlükle yatıştırıldı ve araçlarıyla olay yerinden ayrıldı. Olayın ardından iş yeri çalışanları, hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

1 KİŞİ YARALANIRKEN, 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kavgada bacağına küçük bir bıçak yarası aldığını fark eden Cihan D., ambulansla sağlık merkezine götürüldü. Polis ekipleri, eşkalini belirledikleri şüphelileri kısa süre sonra gözaltına aldı.

"VATANDAŞIMIZ İÇİN ALDIĞIMIZ ÖNLEM SONRASI BU OLAYIN OLMASI BİZİ ÜZDÜ"

İşletme Müdürü Nihat Bayır, "Patronumuzu ve bir elemanımızı darbedip olay yerinden ayrılıyorlar. Patronumuzda küçük bir yaralanma var. Bu önlemleri insanımız için alıyorlar. Böyle bir olayın olması hoş olmadı. Bir işletmeci olarak vatandaşımız için aldığımız önlem sonrası böyle bir olay olması bizi üzdü.” diye konuştu.